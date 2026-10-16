SPI-Papier GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 10 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in GAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 10 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die GAM-Aktie letztlich bei 6,38 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, befänden sich nun 156,663 GAM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,07 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10,97 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 98,90 Prozent verkleinert.
Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 74,35 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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