DAX 24.823 -0,4%ESt50 6.235 -0,8%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,21 -2,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.920 -1,5%Euro 1,1446 -0,0%Öl 84,3 +0,0%Gold 3.994 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investmentbeispiel

SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in GAM-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GAM AG
0.05 EUR 0.00 EUR -8.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das GAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,31 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 76,051 GAM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,06 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4,64 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 95,36 Prozent gleich.

Insgesamt war GAM zuletzt 66,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle GAM Aktie News

Werbung

GAM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GAM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.10.12 GAM hold Vontobel Research
23.10.12 GAM hold Vontobel Research
21.08.12 GAM hold Vontobel Research
14.08.12 GAM neutral Sarasin Research
14.08.12 GAM hold Vontobel Research