SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in GAM-Aktien gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das GAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,31 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 76,051 GAM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,06 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4,64 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 95,36 Prozent gleich.
Insgesamt war GAM zuletzt 66,35 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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