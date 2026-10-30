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GAM-Performance

SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in GAM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR -5.60 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2023 wurden GAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die GAM-Anteile bei 0,29 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 348,384 GAM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,54 Prozent.

Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 68,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.10.12 GAM hold Vontobel Research
23.10.12 GAM hold Vontobel Research
21.08.12 GAM hold Vontobel Research
14.08.12 GAM neutral Sarasin Research
14.08.12 GAM hold Vontobel Research

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