SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 3 Jahren bedeutet

GAM-Performance

30.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in GAM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 30.10.2023 wurden GAM -Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die GAM-Anteile bei 0,29 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 348,384 GAM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,54 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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