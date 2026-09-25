SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren GAM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 25.09.2025 wurde das GAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die GAM-Aktie bei 0,14 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das GAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.142,857 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 492,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,07 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 50,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 76,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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