Performance unter der Lupe

Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der GAM-Aktie statt. Der Schlusskurs der GAM-Anteile betrug an diesem Tag 0,16 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das GAM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 609,756 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 31,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,05 CHF belief. Damit wäre die Investition um 68,54 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 53,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net