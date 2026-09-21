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Georg Fischer-Performance

SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Georg Fischer AG
58.90 EUR 0.30 EUR 0.51 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Georg Fischer-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 243,605 Georg Fischer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.471,38 CHF, da sich der Wert einer Georg Fischer-Aktie am 18.09.2026 auf 55,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,71 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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