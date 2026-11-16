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Georg Fischer-Investition im Blick

SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Georg Fischer-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Georg Fischer AG
62.95 EUR -0.45 EUR -0.71 %
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,85 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,337 Georg Fischer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Georg Fischer-Aktie auf 58,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.361,73 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,17 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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