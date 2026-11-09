SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren eingebracht

Georg Fischer-Anlage im Blick

09.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Georg Fischer-Aktie Anlegern gebracht.

Die Georg Fischer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Georg Fischer-Papier an diesem Tag bei 73,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,366 Georg Fischer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,78 CHF, da sich der Wert einer Georg Fischer-Aktie am 06.11.2026 auf 56,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,22 Prozent abgenommen.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net