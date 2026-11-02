SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

02.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,668 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 25,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.122,27 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,23 Prozent angewachsen.

Der Glarner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 346,84 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net