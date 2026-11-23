SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Glarner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Glarner Kantonalbank-Aktie letztlich bei 20,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,077 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.278,85 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Papiers am 20.11.2026 auf 26,60 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 1.278,85 CHF entspricht einer Performance von +27,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Glarner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 358,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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