SPI-Papier Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Glarner Kantonalbank-Investment verdienen können.
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Die Glarner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 24,65 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 405,680 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (25,00 CHF), wäre das Investment nun 10.141,99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,42 Prozent vermehrt.
Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 336,92 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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