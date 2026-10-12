SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren Groupe Minoteries SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 276,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,362 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 81,16 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 09.10.2026 auf 224,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,84 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Groupe Minoteries SA eine Börsenbewertung in Höhe von 74,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Groupe Minoteries SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Groupe Minoteries SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen