DAX 25.911 +0,4%ESt50 6.162 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.897 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnender Groupe Minoteries SA-Einstieg?

SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel wäre ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor einem Jahr heute wert

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Groupe Minoteries SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Groupe Minoteries SA-Aktie 222,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,450 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 224,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,90 CHF wert. Damit wäre die Investition 0,90 Prozent mehr wert.

Groupe Minoteries SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Groupe Minoteries SA Aktie News

Werbung

Groupe Minoteries SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Groupe Minoteries SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.