SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel wäre ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor einem Jahr heute wert

Lohnender Groupe Minoteries SA-Einstieg?

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Groupe Minoteries SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Groupe Minoteries SA-Aktie 222,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,450 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 224,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,90 CHF wert. Damit wäre die Investition 0,90 Prozent mehr wert.

Groupe Minoteries SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net