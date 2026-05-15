SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Profitable HIAG Immobilien-Anlage?

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das HIAG Immobilien-Papier an diesem Tag bei 99,20 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in HIAG Immobilien-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,081 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 135,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.368,95 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,90 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net