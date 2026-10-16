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SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HIAG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HIAG Immobilien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HIAG Immobilien AG
138.00 EUR 2.00 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,80 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 12,531 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers auf 129,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.619,05 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,90 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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