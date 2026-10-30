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SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HIAG Immobilien AG
143.00 EUR 1.00 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 103,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,971 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 131,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,57 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,57 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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