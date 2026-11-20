SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 20.11.2021 wurde die HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 95,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,050 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,71 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 19.11.2026 auf 129,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,71 Prozent.
Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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