Lukrative HIAG Immobilien-Investition?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 20.11.2021 wurde die HIAG Immobilien -Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 95,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,050 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,71 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 19.11.2026 auf 129,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,71 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HIAG Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HIAG Immobilien

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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