SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Das HIAG Immobilien-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 126,582 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 134,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.037,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,38 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von HIAG Immobilien betrug jüngst 1,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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