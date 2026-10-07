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Lukratives Highlight Event and Entertainment-Investment?

SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Highlight Event and Entertainment-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highlight Event and Entertainment AG
4.42 EUR -0.02 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Anteile betrug an diesem Tag 27,55 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Highlight Event and Entertainment-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 363,005 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Highlight Event and Entertainment-Papiere wären am 06.10.2026 1.589,96 CHF wert, da der Schlussstand 4,38 CHF betrug. Mit einer Performance von -84,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Highlight Event and Entertainment erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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