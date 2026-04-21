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Lukrativer Highlight Event and Entertainment-Einstieg?

SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

22.04.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highlight Event and Entertainment AG
5,75 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Heute vor 5 Jahren wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Highlight Event and Entertainment-Anteile bei 25,44 CHF. Bei einem Highlight Event and Entertainment-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393,028 Highlight Event and Entertainment-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.259,91 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 21.04.2026 auf 5,75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,40 Prozent verringert.

Der Marktwert von Highlight Event and Entertainment betrug jüngst 74,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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