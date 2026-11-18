SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 18.11.2025 wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,15 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.226,994 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 4,36 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.349,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,50 Prozent.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 67,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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