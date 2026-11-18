Highlight Event and Entertainment-Anlage

Anleger, die vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 18.11.2025 wurde das Highlight Event and Entertainment -Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,15 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.226,994 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 4,36 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.349,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,50 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highlight Event and Entertainment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highlight Event and Entertainment

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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