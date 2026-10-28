SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Highlight Event and Entertainment-Aktie bei 13,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier investiert hätte, befänden sich nun 740,741 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 4,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.407,41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,93 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 59,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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