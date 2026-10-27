DAX 25.448 +0,1%ESt50 6.122 +0,1%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1144 -0,3%Öl 115,1 -0,7%Gold 4.011 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance unter der Lupe

SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huber + Suhner AG
169.00 EUR 2.00 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 161,812 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 25.631,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 158,40 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 25.631,07 CHF entspricht einer Performance von +156,31 Prozent.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Huber + Suhner Aktie News

Werbung

Huber + Suhner Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Huber + Suhner nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.12 Huber + Suhner sell UBS AG
27.08.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research
03.08.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research
29.03.12 Huber + Suhner sell UBS AG
17.01.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.