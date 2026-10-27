SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 161,812 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 25.631,07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 158,40 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 25.631,07 CHF entspricht einer Performance von +156,31 Prozent.
Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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