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SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huber + Suhner-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huber + Suhner AG
198.00 EUR -1.00 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Huber + Suhner-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 72,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,889 Huber + Suhner-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.777,78 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 05.10.2026 auf 185,60 CHF belief. Mit einer Performance von +157,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Huber + Suhner wurde am Markt mit 3,45 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Huber + Suhner Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
26.10.12 Huber + Suhner sell UBS AG
27.08.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research
03.08.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research
29.03.12 Huber + Suhner sell UBS AG
17.01.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research

Information

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