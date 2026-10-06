SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huber + Suhner-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Huber + Suhner-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 72,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,889 Huber + Suhner-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.777,78 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 05.10.2026 auf 185,60 CHF belief. Mit einer Performance von +157,78 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Huber + Suhner wurde am Markt mit 3,45 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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