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Hypothekarbank Lenzburg-Investition

SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypothekarbank Lenzburg AG
4,420.00 EUR -20.00 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4.100,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,244 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 09.10.2026 1.014,63 CHF wert, da der Schlussstand 4.160,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,46 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 299,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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