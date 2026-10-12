SPI-Papier Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren eingebracht

Hypothekarbank Lenzburg-Investition

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hypothekarbank Lenzburg -Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4.100,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,244 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 09.10.2026 1.014,63 CHF wert, da der Schlussstand 4.160,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,46 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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