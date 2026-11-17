Lohnendes Idorsia-Investment?

Vor Jahren in Idorsia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Idorsia -Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,17 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,596 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Idorsia-Aktie auf 3,98 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,75 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,75 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Idorsia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Idorsia

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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