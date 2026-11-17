SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Idorsia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Idorsia-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,17 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,596 Idorsia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Idorsia-Aktie auf 3,98 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,75 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete Idorsia eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Idorsia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Idorsia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd