Lohnende INFICON-Investition?

Investoren, die vor Jahren in INFICON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die INFICON-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die INFICON-Aktie 105,20 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,057 INFICON-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.657,79 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 17.11.2026 auf 154,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,58 Prozent vermehrt.

Der INFICON-Wert an der Börse wurde auf 3,81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net