SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

INFICON-Performance

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem INFICON-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 100,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INFICON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,998 INFICON-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 192,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 193,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,61 Prozent zugenommen.

Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net