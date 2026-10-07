SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentables INFICON-Investment?

07.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen INFICON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der INFICON-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,93 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INFICON-Aktie investiert, befänden sich nun 278,358 INFICON-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 198,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55.226,17 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 452,26 Prozent angewachsen.

Der INFICON-Wert an der Börse wurde auf 4,80 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net