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Rentables INFICON-Investment?

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen INFICON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INFICON HOLDING AG
210.00 EUR 1.00 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der INFICON-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,93 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INFICON-Aktie investiert, befänden sich nun 278,358 INFICON-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 198,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55.226,17 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 452,26 Prozent angewachsen.

Der INFICON-Wert an der Börse wurde auf 4,80 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.01.13 Inficon kaufen Vontobel Research
19.12.12 Inficon buy Vontobel Research
18.10.12 Inficon buy Vontobel Research
15.08.12 Inficon buy Vontobel Research
09.08.12 Inficon buy Vontobel Research

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