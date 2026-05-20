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Lukrative INFICON-Investition?

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor einem Jahr eingefahren

27.05.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INFICON HOLDING AG
164,40 CHF 2,40 CHF 1,48%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades INFICON-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das INFICON-Papier bei 98,60 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das INFICON-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,142 INFICON-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 1.643,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 162,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,30 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte INFICON einen Börsenwert von 3,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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