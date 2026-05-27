SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INFICON von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen INFICON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem INFICON-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 102,60 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,466 INFICON-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 168,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.452,24 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64,52 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für INFICON eine Börsenbewertung in Höhe von 3,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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