SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INFICON von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in INFICON-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der INFICON-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren INFICON-Anteile an diesem Tag 101,40 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,862 INFICON-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 1.542,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 54,24 Prozent gleich.
INFICON wurde am Markt mit 3,75 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf INFICON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf INFICON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen