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Rentable INFICON-Anlage?

SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INFICON-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INFICON HOLDING AG
187.20 EUR 1.40 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit INFICON-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die INFICON-Aktie bei 34,90 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,865 INFICON-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 496,28 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Anteils am 03.11.2026 auf 173,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 396,28 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von INFICON belief sich zuletzt auf 4,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
03.01.13 Inficon kaufen Vontobel Research
19.12.12 Inficon buy Vontobel Research
18.10.12 Inficon buy Vontobel Research
15.08.12 Inficon buy Vontobel Research
09.08.12 Inficon buy Vontobel Research

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