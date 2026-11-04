SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INFICON-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rentable INFICON-Anlage?

04.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit INFICON-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die INFICON-Aktie bei 34,90 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,865 INFICON-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 496,28 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Anteils am 03.11.2026 auf 173,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 396,28 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von INFICON belief sich zuletzt auf 4,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net