Langfristige Anlage

Das wäre der Verdienst eines frühen Intershop-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Intershop-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Intershop-Aktie letztlich bei 122,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81,967 Intershop-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 162,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.278,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,79 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net