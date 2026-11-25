Intershop-Investment

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intershop-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,870 Intershop-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (163,60 CHF), wäre das Investment nun 142,26 CHF wert. Mit einer Performance von +42,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Intershop belief sich zuletzt auf 1,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net