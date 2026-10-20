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SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Investis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Investis Holding AG
154.00 EUR -1.00 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Investis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Investis-Papier an diesem Tag 94,20 CHF wert. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 106,157 Investis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.233,55 CHF, da sich der Wert einer Investis-Aktie am 19.10.2026 auf 143,50 CHF belief. Mit einer Performance von +52,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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