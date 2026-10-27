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SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investis-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Investis Holding AG
155.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Investis-Anteile an diesem Tag 102,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,980 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,18 CHF, da sich der Wert einer Investis-Aktie am 26.10.2026 auf 144,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,18 Prozent erhöht.

Investis wurde am Markt mit 1,84 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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