SPI-Papier Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Investis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 10 Jahren wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Investis-Aktie betrug an diesem Tag 56,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17,857 Investis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Investis-Papiere wären am 02.11.2026 2.589,29 CHF wert, da der Schlussstand 145,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 158,93 Prozent.
Investis war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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