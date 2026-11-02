SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden IVF HARTMANN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das IVF HARTMANN-Papier an diesem Tag 111,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das IVF HARTMANN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,901 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (125,00 CHF), wäre die Investition nun 112,61 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 297,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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