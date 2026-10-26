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SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IVF HARTMANN AG
134.50 EUR -1.00 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der IVF HARTMANN-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 139,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 71,685 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 126,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.032,26 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9,68 Prozent vermindert.

IVF HARTMANN war somit zuletzt am Markt 300,31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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