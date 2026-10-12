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Profitables IVF HARTMANN-Investment?

SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IVF HARTMANN AG
133.50 EUR 0.50 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 144,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,694 IVF HARTMANN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 87,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,85 Prozent verringert.

IVF HARTMANN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 299,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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