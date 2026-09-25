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Julius Bär-Investmentbeispiel

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Julius Bär gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Julius Bär
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Julius Bär-Papier 60,88 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,643 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (70,08 CHF), wäre die Investition nun 115,11 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 15,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete Julius Bär eine Marktkapitalisierung von 14,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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Datum Rating Analyst
01.07.13 Julius Bär kaufen UBS AG
13.06.13 Julius Bär halten Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.05.13 Julius Bär kaufen UBS AG
30.05.13 Julius Bär kaufen Credit Suisse Group
28.05.13 Julius Bär halten Morgan Stanley

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