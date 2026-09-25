SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

Julius Bär-Investmentbeispiel

25.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Julius Bär gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär -Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Julius Bär-Papier 60,88 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,643 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (70,08 CHF), wäre die Investition nun 115,11 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 15,11 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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