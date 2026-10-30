SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnender Julius Bär-Einstieg?

30.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Julius Bär gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,10 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, befänden sich nun 249,377 Julius Bär-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Julius Bär-Papiers auf 69,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.381,55 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 73,82 Prozent.

Julius Bär erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net