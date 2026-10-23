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SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Julius Bär
72.88 EUR -1.14 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen

Die Julius Bär-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 65,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,291 Julius Bär-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 1.044,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 68,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,43 Prozent gesteigert.

Der Julius Bär-Wert an der Börse wurde auf 14,36 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

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Julius Bär Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
01.07.13 Julius Bär kaufen UBS AG
13.06.13 Julius Bär halten Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.05.13 Julius Bär kaufen UBS AG
30.05.13 Julius Bär kaufen Credit Suisse Group
28.05.13 Julius Bär halten Morgan Stanley

Information

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