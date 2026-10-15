SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

15.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Jungfraubahn-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 150,40 CHF. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,489 Jungfraubahn-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.126,33 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 14.10.2026 auf 227,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,26 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net