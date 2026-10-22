SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Frühe Investition

22.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Jungfraubahn-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Jungfraubahn-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Jungfraubahn-Anteile an diesem Tag 144,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Jungfraubahn-Aktie investiert, befänden sich nun 0,694 Jungfraubahn-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 238,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,62 CHF wert. Damit wäre die Investition um 65,63 Prozent gestiegen.

Jungfraubahn erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net