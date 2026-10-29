SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Jungfraubahn-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,05 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,633 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 260,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.764,49 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 176,45 Prozent vermehrt.
Jungfraubahn erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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