SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren eingebracht

Frühes Investment

13.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Kardex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Kardex-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 201,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,963 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (249,00 CHF), wäre die Investition nun 1.235,73 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,57 Prozent vermehrt.

Kardex war somit zuletzt am Markt 1,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net