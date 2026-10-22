SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen

Kardex-Investmentbeispiel

22.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Kardex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kardex-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Kardex-Papier bei 84,36 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das Kardex-Papier investiert hätte, hätte er nun 118,545 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 250,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29.695,59 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 196,96 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Kardex betrug jüngst 1,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net