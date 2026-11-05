SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kardex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable Kardex-Anlage?

05.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kardex-Investment verdienen können.

Das Kardex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 179,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 5,568 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.386,41 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 04.11.2026 auf 249,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 38,64 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Kardex zuletzt 1,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net