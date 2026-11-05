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Profitable Kardex-Anlage?

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kardex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kardex-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kardex AG
269.00 EUR -1.00 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen

Das Kardex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 179,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 5,568 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.386,41 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 04.11.2026 auf 249,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 38,64 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Kardex zuletzt 1,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.12.12 Kardex hold Vontobel Research
05.09.12 Kardex hold Vontobel Research
23.08.12 Kardex hold Vontobel Research
16.08.12 Kardex hold Vontobel Research
17.07.12 Kardex hold Vontobel Research

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